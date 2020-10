Polnischer Präsident Duda mit Coronavirus infiziert

In Polen hat sich Präsident Andrzej Duda mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Dem 48-jährigen Duda gehe es aber gut, und er stehe in ständigem Kontakt mit den zuständigen Medizinern, schrieb sein Sprecher Blazej Spychalski am Samstag in den sozialen Medien.