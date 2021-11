Portugal: Mitarbeiter außerhalb der Arbeitszeit kontaktieren jetzt illegal

Die portugisiesche Regierung kam zu diesem Beschluss, da aufgrund der Corona-Pandemie immer mehr Personen von zu Hause aus ihre Arbeit verrichten. Die Freizeit und Privatsphäre der Arbeitnehmer sei müsse geschützt werden. Die Vorteile der Arbeit von zu Hause würden damit zwar anerkannt, das Arbeitsrecht müsse aber an die neue Situation mit Homeoffice angepasst werden.Die neuen Bestimmungen sehen sogar Geldstrafen für die Unternehmen vor, falls diese die Privatsphäre der Mitarbeiter oder ihrer Familien, außerhalb ihrer Schicht im Homeoffice stören. Nur unter außergewöhnlichen Umständen dürfe ein sich im Homeoffice befindender Arbeitnehmer vom Chef kontaktiert werden. Hinzu kommt noch, das Arbeitgeber ab sofort dazu verpflichtet sind, ihre Mitarbeiter für arbeitsbedingte Ausgaben, welche zu Hause anfallen, zu entschädigen. So sollen beispielsweise zusätzliche Strom- oder Internetkosten bezahlt werden.Ein weiterer Regelvorschlag, der den Arbeitnehmern das Recht erteilt hätte, berufliche Kommunikationssysteme in ihrer Freizeit abzuschalten, wurde nicht mit in das neue Gesetz aufgenommen.

