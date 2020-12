Portugal verhängt wegen Corona Ausgangssperre zu Silvester

Am Silvesterabend gelte ab 23 Uhr eine Ausgangssperre, sagte Ministerpräsident Antonio Costa am Donnerstagabend. Auch an den ersten 3 Jännertagen gelten Ausgangssperren.Polens Gesundheitsminister Adam Niedzielski hatte zuvor Ausgangsbeschränkungen zwischen 31. Dezember 19 Uhr und 1. Jänner 6 Uhr angekündigt, Ausnahmen gelten nur für den Weg zur Arbeit oder zur Apotheke.

