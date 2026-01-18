Portugal n Portugal hat am Sonntag die Präsidentschaftswahl begonnen. Als Favorit geht laut Umfragen der Vorsitzende der rechtspopulistischen Partei Chega, André Ventura, ins Rennen. Wer Staatschef wird, dürfte sich jedoch erst in einer Stichwahl in drei Wochen entscheiden. Ventura könnte dann laut Umfragen auf den Sozialisten António José Seguro oder den liberalen Europaabgeordneten João Cotrim Figueiredo treffen. Aber auch zwei weiteren Kandidaten werden Chancen eingeräumt.<BR \/><BR \/>Elf Millionen Wahlberechtigte sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Erste Prognosen werden nach Schließung der Wahllokale um 21.00 Uhr MEZ erwartet. Bei der Parlamentswahl im Mai hatte Chega 22,8 Prozent der Stimmen gewonnen und ist damit die größte Oppositionspartei im portugiesischen Parlament.