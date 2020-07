„Prämien für Gesundheitspersonal höchst verdient“

Es sei erfreulich, so Tschenett, dass das Personal, welches während des epidemiologischen Notstandes Covid-19 schier Unglaubliches geleistet habe, eine angemessene monetäre Anerkennung für den Einsatz erhält. Ihm erscheine die Höhe der Summen fair und gerechtfertigt. Die politisch Verantwortlichen hätten ihr Wort gehalten und Ankündigungen Taten folgen lassen.„Dennoch dürfen wir uns von diesen guten Nachrichten nicht trügen lassen. Denn wir werden langsam ungeduldig in Bezug auf die Verhandlungen zu einem Teilvertrag für den Bereichsvertrag des nicht-ärztlichen Personals. Eine Prämie, so willkommen sie auch sein mag, ersetzt natürlich keine kontinuierlich ausbezahlten Erhöhungen. Wir fordern die Spitze im Sanitätsbetrieb ganz dezidiert auf, das Kind beim Namen zu nennen und uns endlich die Bereitschaft zu signalisieren, Verhandlungen aufzunehmen“, so der ASGB-Chef in einer Stellungnahme.Zudem kritisiert Tschenett das Stagnieren der Verhandlungen für die Prämien für das Personal in den Seniorenheimen: „Während der Sanitätsbetrieb im Hinblick auf die Prämien seine Aufgaben erledigt hat, scheint der Arbeitstisch für die Prämien der Bediensteten in den Altersheimen seinen Aufgaben nicht nachzukommen. Ich erinnere daran, dass auch diese Berufskategorie landauf landab zu den Helden der Corona-Krise gezählt wurde und ergo dasselbe Recht haben sollte, eine angemessene Anerkennung für das Geleistete zu bekommen. Deshalb verlange ich mit Nachdruck, hier endlich tätig zu werden und die getätigten Zusagen einzuhalten.“

stol