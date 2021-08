Präsident Ghani hat Afghanistan verlassen

Ein hochrangiger Beamter des afghanischen Innenministeriums sagte, Ghani sei in das benachbarte Tadschikistan unterwegs. Aus dem Präsidentenbüro in Kabul wurde das nicht zunächst nicht bestätigt.Mit dem Verweis auf Gründe der Sicherheit könne man nichts zum Aufenthalt Ghanis sagen, hieß es gegenüber Reuters.Aber auch ein hochrangiger Friedensunterhändler sagte, Ghani sei nicht mehr in Afghanistan. Nach ihrem überraschend schnellen Eroberungsfeldzug haben die radikal-islamischen Taliban die afghanische Hauptstadt Kabul erreicht und stehen nach 20 Jahren vor einer Rückkehr an die Macht.Gerade einmal gut ein Vierteljahr nach Beginn des internationalen Truppenabzugs rückten die Extremisten am Sonntag nach Angaben des Innenministeriums in die Stadt ein. Sie kämen „von allen Seiten“, sagte ein ranghoher Ministeriumsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters. Berichte über Kämpfe lagen nicht vor.Die Taliban erklärten, mit der Regierung liefen Gespräche über eine friedliche Machtübergabe. Ihre Kämpfer sollten solange an den Toren der Stadt Stellung beziehen. Ein Minister kündigte die Übergabe der Macht an eine Übergangsregierung an.Die Extremisten erklärten, ihre Kämpfer stünden an allen Zugängen nach Kabul bereit, bis es eine Einigung „auf eine friedliche und zufriedenstellende Machtübergabe“ gebe. Von größeren Vorstößen der Taliban in die Stadt hinein sei nichts bekannt, sagte ein ranghoher US-Vertreter.„Es wird keinen Angriff auf die Stadt (Kabul) geben“, teilte der kommissarische Innenminister Abdul Sattar Mirsakawal nach Angaben von TOLO News mit. „Es wurde vereinbart, dass es eine friedliche Übergabe geben wird.“ Er sprach von einer Übergangsregierung, ohne Details zu nennen. In Diplomatenkreisen hieß es, der mittlerweile in den USA lebende Ex-Innenminister Ali Ahmad Jalali, der auch einst Afghanistans Botschafter in Deutschland war, sei als Kompromisskandidat für die Leitung einer solchen Übergangsregierung im Gespräch.

