Hinter ihm folgen die RN-Fraktionschefin im Parlament, Marine Le Pen, mit 39 Prozent und der Chef der konservativen Republikaner (LR), Bruno Retailleau, mit 30 Prozent Zustimmung. Fast alle französischen Politiker büßten 2025 an Beliebtheit ein. Für die Umfrage befragte das Meinungsforschungsinstitut Toluna\/Harris Interactive kurz vor Weihnachten 1.099 Menschen online. Die Schwankungsbreite liegt zwischen 1,4 und 3,1 Prozentpunkten.<BR \/><BR \/>Nur 37 Prozent der Befragten wollen in diesem Jahr Macrons TV-Ansprache zum Jahreswechsel am 31. Dezember anschauen. Im vergangenen Jahr hatten noch 40 Prozent angegeben, die Rede verfolgen zu wollen, vor zwei Jahren waren es sogar 43 Prozent gewesen. Der Chef von Toluna\/Harris, Jean-Daniel Levy, erklärte, dass die Franzosen Macron offenbar eher mit Blick auf seine Innenpolitik beurteilten als seine außenpolitischen Handlungen.