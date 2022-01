Präsidentenwahl beginnt: Italien sucht Nachfolger für Mattarella

Eine Zweidrittelmehrheit der Versammlung ist erforderlich, um das neue Staatsoberhaupt zu wählen. Nach dem dritten Wahlgang genügt eine absolute Mehrheit. Die Kandidaten werden von den Parteien vorgeschlagen.Die Lage ist in Rom wenige Tage vor Wahlbeginn noch durchaus nebulös. Die Kampagne des früheren Regierungschefs Silvio Berlusconi, der seine 1994 begonnene schillernde politische Karriere mit dem höchsten Staatsamt krönen möchte, kommt nicht recht voran. Nach Konsultationen, die er mithilfe seines Vertrauensmann Vittorio Sgarbi im Mitte-Rechts-Lager durchführte, musste der 85-jährige Medienunternehmer feststellen, dass er nicht über die nötige Unterstützung verfügt, um zum neuen Präsidenten gewählt zu werden.Mindestens 100 Stimmen fehlen Berlusconi im Parlament dem Vernehmen nach, um den Einzug in den Quirinal – den Präsidentenpalast auf dem gleichnamigen Hügel in Rom – zu schaffen. Der TV-Tycoon kann zwar auf große politische Erfahrung zurückblicken, sein Ansehen ist jedoch nach wie vor wegen zahlreicher juristischer Probleme angekratzt. 2013 wurde er rechtskräftig wegen Steuerbetrugs verurteilt und ist noch immer in Prozesse verwickelt, die mit seinen früheren Sex-Partys zu tun haben.Das Mitte-Rechts-Lager, dem neben Berlusconis Partei Forza Italia die Lega von Ex-Innenminister Matteo Salvini und die oppositionelle Rechtspartei Fratelli d'Italia/FdI angehören, suchen daher nach einem mehrheitsfähigen Kandidaten als Alternative zu Berlusconi. Als Kandidatinnen kommen Berlusconis Parteifreundin und Senatspräsidentin Maria Elisabetta Alberti Casellati sowie die ehemalige Mailänder Bürgermeisterin Letizia Moratti infrage. Auch die amtierende Justizministerin Marta Cartabia könnte von der Mitte-Rechts-Allianz unterstützt werden.Als aussichtsreicher Kandidat für Mattarellas Nachfolge gilt Ministerpräsident Mario Draghi. Der angesehene frühere EZB-Chef hätte beste Chancen, schon beim ersten Wahlgang am Montag mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit gewählt zu werden. Sollte der 74-Jährige ins Präsidentenamt wechseln, müsste jedoch mitten in der Corona-Pandemie ein neuer Regierungschef bestimmt oder die Parlamentswahl um ein Jahr vorgezogen werden. Das wollen die Parteien nicht, denn es erscheint durchaus schwierig einen Nachfolger als Regierungschef zu finden, der wie Draghi imstande wäre, eine so heterogene Mehrparteienkoalition zusammenzuhalten.In der italienischen Presse kursieren seit Wochen auch zahlreiche weitere Namen als mögliche Kandidaten für der Quirinal. Zu ihnen zählen der derzeitige EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni, der ehemalige christdemokratische Präsident des Abgeordnetenhauses, Pier Ferdinando Casini, sowie der 82-jährige Giuliano Amato, ein überzeugter Europäer und Mitverfasser der Europäischen Verfassung, der bereits als Regierungschef im Amt war.Die Fünf-Sterne-Bewegung, stärkste Einzelpartei im Parlament, hat noch keinen Kandidaten vorgeschlagen und macht Druck auf Staatspräsident Mattarella, für eine weitere Amtszeit Präsident zu bleiben. Die Senatoren der Bewegung forderten den 80-jährigen Mattarella in einem gemeinsamen Aufruf auf, weiterzumachen. Angesichts der neuen Pandemiewelle, mit der Italien konfrontiert ist, sei politische Stabilität notwendig, argumentieren die Fünf-Sterne-Parlamentarier. Die einzige Lösung für Stabilität sei, Draghi als Premier und Mattarella als Präsident im Amt zu belassen.Bisher gibt es allerdings keine Anzeichen dafür, dass Mattarella für eine zweite Amtszeit zur Verfügung stehen würde. Der 80-Jährige hat in der Vergangenheit bereits mehrfach klargestellt, keine weitere Amtszeit anzustreben. Als bisher einziger italienischer Präsident hatte Giorgio Napolitano 2013 eingewilligt, über die siebenjährige Amtszeit hinaus im Amt zu bleiben, nachdem sich die Parlamentarier und Regionalvertreter nicht auf einen anderen Nachfolger einigen konnten. 2015 trat er dann aus Altersgründen zurück.Das Staatsoberhaupt in Italien wird für eine Amtszeit von 7 Jahren gewählt und hat weitgehend repräsentative und zeremonielle Aufgaben. Das Amt ist in den vergangenen Jahren aber immer wichtiger geworden. So musste Amtsinhaber Mattarella mehrfach eingreifen, um in politischen Krisen zu vermitteln.

apa/stol