Präsidentenwahl im autoritär regierten Weißrussland

Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja gewann in den vergangenen Wochen dennoch massiv an Zustimmung. Die vorzeitige Stimmabgabe begann bereits am Dienstag, Sonntag ist jedoch der eigentliche Wahltag.Internationale Beobachter sind nicht zugelassen. Die vergangenen vier Urnengänge in der ehemaligen Sowjetrepublik wurden wegen Betrugs und Einschüchterungen von unabhängigen Beobachtern nicht anerkannt. Mit ersten Prognosen wird nach der Schließung der letzten Wahllokale um 19.00 Uhr MESZ gerechnet.

apa