Präsidentenwahl in Italien: Salvini schlägt 3 Kandidaten vor

„Wir legen 3 Namen vor, in der Hoffnung, dass es über diese Persönlichkeiten von höchstem Profil zu einem Dialog mit dem Mitte-Links-Block kommt“, sagte Salvini. Sein Ziel sei es, Brücken zu schlagen, um zur Wahl einer parteiübergreifenden Person zu gelangen.Der 75-jährige Carlo Nordio hatte in den vergangenen Jahren heikle Korruptionsermittlungen geführt, zuletzt in Zusammenhang mit dem Dammsystem MOSE in Venedig. Der Ex-Staatsanwalt gilt als angesehener Kämpfer gegen die Korruption. Der 78-jährige Pera ist ein Wissenschaftsphilosoph und Schriftsteller. Von 2001 bis 2006 war er Senatspräsident. 2004 veröffentlichte er mit dem damaligen Kardinal Joseph Ratzinger, der später zum Papst aufrücken würde, das Buch „Senza radici“ (Ohne Wurzeln), in dem es um ethische Themen ging.Die 72-jährige Letizia Moratti schaut auf eine lange politische Karriere zurück. Sie war unter anderem Präsidentin der öffentlich-rechtlichen-TV-Anstalt RAI. 2001 bekleidete sie den Posten der italienischen Bildungsministerin in den Kabinetten Berlusconi II und III. 2006 wurde sie zur Mailänder Bürgermeisterin gewählt und bekleidete den Posten bis 2011. Derzeit ist sie als Gesundheitsbeauftragte der Region Lombardei im Kampf gegen die Pandemie engagiert. Bisher ist in Italiens republikanischer Geschichte noch nie eine Frau zur Präsidentin gewählt worden. In das Amt des Präsidenten sind alle Italiener wählbar, die das 50. Lebensjahr vollendet haben und im vollen Besitz ihrer bürgerlichen und politischen Rechte sind. Die Präsidenten werden von den Parteien vorgeschlagen. Gewählt wird der Präsident für ein siebenjähriges Mandat. 12 Präsidenten gab es in Italien seit der Gründung der Republik, bisher wurde noch keine Frau zur Staatschefin Italiens gewählt.

apa/stol