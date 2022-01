Präsidentenwahl in Rom: Verhandlungen der Parteien gehen weiter

Bei der Präsidentenwahl in Rom zeichnet sich weiterhin kein klar Favorit ab. Die Parteien planen weitere Konsultationen vor der fünften Wahlrunde am Freitag um 11 Uhr, bei der eine absolute Mehrheit von 505 Stimmen für die Kür des Präsidenten genügt. Bei den ersten 3 Wahlgängen war eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich. Seit dem vierten Wahlgang gilt die absolute Mehrheit, die am Donnerstag jedoch nicht zur Wahl eines neuen Staatsoberhaupts geführt hatte.