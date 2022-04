Präsidentschaftswahl startet in ersten französischen Überseegebieten

Die erste Runde der französischen Präsidentschaftswahl beginnt am Samstag in einigen Gebieten in Übersee. Bei der Abstimmung über das höchste französische Staatsamt will der liberale Amtsinhaber Emmanuel Macron eine zweite Amtszeit bekommen. Seine größte Konkurrentin ist die Rechte Marine Le Pen. Auf dem französischen Festland findet die Wahl am Sonntag statt.