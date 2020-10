Premier Conte ruft Italien zu Zusammenhalt auf

In einer Ansprache vor dem Parlament am Donnerstag warnte Conte, dass sich das Land nicht spalten dürfe. „Dies ist die Zeit, in der wir geschlossen bleiben müssen“, sagte der parteilose Premier.„Ungewissheit und Unsicherheit regieren, doch das Kabinett wird alles Erdenkliche für die Sicherheit des Landes unternehmen“, sagte Conte. Er begreife die Sorgen und den Frust der Bürger, die besonders hart die einschränkenden Maßnahmen gegen die Coronavirus-Epidemie zu spüren bekommen. In dieser Phase sei es jedoch wichtig, soziale Kontakte einzugrenzen.„Wir müssen unsere Gewohnheiten ändern“, sagte der Premier. Er wies darauf hin, dass andere EU-Länder noch strengere Maßnahmen gegen die Epidemie ergriffen hätten. Für Italien schloss Conte einen gesamtstaatlichen Lockdown vorerst aus. Conte erklärte, er habe Verständnis für die Proteste, die seit vergangenem Freitag in Italien stattfinden. Seine Regierung habe jedoch 5 Milliarden Euro für Stützungsmaßnahmen locker gemacht, die die negativen Auswirkungen des „Mini-Lockdowns“ eingrenzen sollen, erklärte der Premier.

apa