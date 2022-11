Premstaller: „SVP-Spenden ordnungsgemäß abgerechnet“

„Von Aufsichtsbehörde in Rom vor einigen Jahren bestätigt“

Schwere Vorwürfe der Süd-Tiroler Freiheit an SVP und Landeshauptmann

Laut Premstaller habe die Süd-Tiroler Freiheit „ihre Mitglieder dazu aufgefordert, etwaige Spenden auf ein österreichisches Bankkonto eines gleichnamigen Vereins zu überweisen. Mit dem Ziel diese so gesammelten Spendengelder an den Kontrollen der staatlichen Aufsichtsbehörde vorbeizuschleusen“.„So viel dazu, wie viel die Süd-Tiroler Freiheit normalerweise von Transparenz hält“, fährt Premstaller fort.„Was die Spenden an die Südtiroler Volkspartei betrifft, so kann ich auch an dieser Stelle nochmals bestätigen, dass die im Wahlkampfjahr 2018 gesammelten Spenden von meinem Vorgänger ordnungsgemäß abgerechnet und unter Einhaltung der damals geltenden Transparenzbestimmungen veröffentlicht worden sind. Das wurde auch von der Aufsichtsbehörde in Rom bereits vor einigen Jahren bestätigt. Zu damit zusammenhängenden Fragen sind die SVP-Wahlkampfführung 2018 sowie das damals eingesetzte Spendenkomitee selbstverständlich bereit, Antworten zu geben“, erklärt der Landessekretär.„Wer sich ein Bild über die Spendensituation unserer Partei machen will, der ist dazu eingeladen, unsere Homepage zu besuchen. Auf dieser sind alle Geschäftsberichte samt Bilanzen der vergangenen Jahre veröffentlicht sowie eine monatliche Veröffentlichung aller Personen, welche an unsere Partei Beträge in Höhe von mehr als 500 Euro spenden“, sagt Premstaller.Die Süd-Tiroler Freiheit hat im Rahmen einer Pressekonferenz am Freitag schwere Vorwürfe gegen die SVP und Landeshauptmann Arno Kompatscher getätigt (Mehr dazu lesen Sie hier).