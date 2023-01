Premstaller tritt als SVP-Landessekretär zurück

Der 32-jährige Jurist wird nach 4 Jahren mit 31. Jänner ausscheiden und will sich beruflich selbständig machen.Stefan Premstaller teilte seinen Entschluss, „in einen neuen Lebensabschnitt einzutauchen, um mich neuen Aufgaben und Herausforderungen zu stellen“ am Mittwoch in einem Schreiben an die Ortsobleute, die Mitglieder des Parteiausschusses und Bürgermeister mit.