Primeln und Blumensamen für einen guten Zweck

Hier die Aufstellung der 127 Stände der Primelaktion zum Tag der Frau am 8. März:

Der Reinerlös dieser Benefizaktion soll auch heuer wieder der Krebsforschung zugutekommen, insbesondere dem Tiroler Krebsforschungsinstitut, wo die Südtiroler Mikrobiologin Petra Obexer neue Methoden zur Krebsbekämpfung erforscht.„Da jedes Jahr in Südtirol etwa 3000 Frauen und Männer, aber auch viele Kinder an Krebs erkranken, ist es notwendig, bessere Behandlungsmöglichkeiten und Maßnahmen zur Vorbeugung zu entwickeln. Für dieses gemeinsame Ziel wollen wir uns durch diese Aktion einsetzen. Zudem können wir auf diesem Wege auch im Geiste von Marie Curie zur aktiven Förderung von Wissenschaftlerinnen beitragen,“ betont SVP-Landesfrauenreferentin Renate Gebhard.Die Aktion wurde im Jahr 2000 von der damaligen Landesfrauenreferentin Martha Stocker ins Leben gerufen. „In den vergangenen Jahren konnten wir immer auf die große Unterstützung durch die Bevölkerung zählen. Das ist ein großer Erfolg, der mich persönlich sehr freut“, sagt Landesfrauenreferentin Renate Gebhard. Insgesamt konnten bis einschließlich 2022 genau 700.575,78 Euro für die Krebsforschung gesammelt werden.Auch dieses Jahr hofft die SVP-Frauenbewegung wieder auf die Hilfe und Unterstützung der Bevölkerung im Kampf gegen den Krebs. Heuer werden zudem erstmals an vielen Ständen zusätzlich zu den traditionellen Primeln auch Säckchen mit Blumensamen angeboten. „Damit wollen wir SVP-Frauen im Sinne der Nachhaltigkeit und Biodiversität ein wichtiges Zeichen setzen. Die entstehenden Blumenwiesen sind wertvolle Lebensgrundlage für Bienen, Hummeln und andere Insekten“, so Gebhard.Die SVP-Frauenbewegung ist heuer mit insgesamt 127 Ständen in den Gemeinden vertreten. Renate Gebhard bedankt sich im Voraus bei allen beteiligten Frauen und allen UnterstützerInnen der Primelaktion. Ein großer Dank gebührt auch den Gärtnereien, die die Primeln zu einem sehr günstigen Preis abgeben.