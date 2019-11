Pro-EU-Parteien sprechen sich in 60 Wahlkreisen ab

Vielmehr wollen sie bei der Abstimmung am 12. Dezember gemeinsam den Pro-EU-Kandidaten unterstützen, dem jeweils die besten Chancen gegen die großen Parteien - die Konservativen und Labour - eingeräumt werden. Insgesamt gibt es 650 Wahlreise.





Die Liberaldemokraten setzen sich vehement für einen Verbleib („Remain“) in der EU ein und wollen ein 2. Referendum erreichen. Ein Wahlpakt gilt als einzige Chance für Swinson, den großen Parteien Paroli zu bieten. Das britische Mehrheitswahlrecht sieht nur Direktmandate vor. In jedem Wahlkreis gewinnt der Kandidat mit den meisten Stimmen. Alle andere Stimmen verfallen.„Dies ist ein bedeutender Moment für alle Menschen, die Remain-Kandidaten unterstützen wollen“, sagte LibDem-Chefin Jo Swinson, die Premierministerin werden will. Sie hat angekündigt, weder mit den Konservativen noch mit Labour koalieren zu wollen.Unterstützt wird der Wahlpakt von der überparteilichen Initiative Unite to Remain. „Dies ist eine Brexit-Wahl, und ein Verbleib in der EU ist möglich - dies ist ein entscheidender Moment“, sagte die Vorsitzende der Initiative, Heidi Allen. Parteipolitik werde beiseite gelassen, um gemeinsam den „Remain“-Kandidaten Rückenwind zu geben.Labour sei nicht Teil der Allianz. Die Sozialdemokraten seien nicht einheitlich für den Verbleib in der EU, sondern wollten selbst einen Brexit-Vertrag aushandeln, sagte Allen dem Sender BBC Radio 4.

apa