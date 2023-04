Problembären: Auch MJ5 zum Abschuss freigegeben

„Uns waren die Hände gebunden“

Bei MJ5 handelt es sich um ein 18-jähriges Exemplar: Es hatte am 5. März letzten Jahres einen 39-jährigen Wanderer in den Wäldern des Rabbi-Tals angegriffen, nur wenige Kilometer vom Monte Peller entfernt, wo der 26-jährige Andrea Papi aus Caldes am 5. April getötet wurde. (Hier lesen Sie mehr dazu.) „Die Erlegung von JJ4, die für den Angriff auf Papi identifiziert wurde, wird ebenfalls bestätigt werden“, fügte Fugatti hinzu. „Jj4 war bereits für eine Aggression auf dem Peller Berg verantwortlich und war Gegenstand einer Abschussverordnung, die ich am 24. Juni 2020 unterzeichnet habe. Es folgte ein langwieriger Prozess mit Verwaltungsbehörden, die nicht erlaubten, die Anordnung zu auszuführen“, erklärte Fugatti.„Am 31. Juli hat das regionale Verwaltungsgericht die Abschussverordnung aufgehoben. Daraufhin habe ich Rekurs eingelegt und eine neue Verordnung für die Erlegung des Bären am 11. August 2020 erlassen. Es begann ein Rekursverfahren, dem sich der Staatsrat anschloss und den Abschussbefehl ablehnte. Uns waren die Hände gebunden“, so Fugatti.Laut Fugatti hat das Trentino Trient ständig die Behörde Ispra über die Gefährlichkeit der Bärin informiert. „Im Juli 2021 baten wir um eine Neubewertung, das Tier einzufangen, die im November abgelehnt worden ist. Wir wiederholten den Antrag im August 2022, gefolgt von einer dritten Anfrage im Oktober 2022, die von Ispra negativ beantwortet wurden“, sagte Fugatti.