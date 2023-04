Problembären sollen getötet und weitere Bären umgesiedelt werden

„Einigkeit darüber, dass man Problemtiere sofort entnehmen kann“

Landesrat Arnold Schuler - Foto: © DLife

„Sollte Umsiedelung nicht den gewünschten Erfolg bringen, fordern wir einen Plan B“

„Das soll auch für den Wolf gelten“

Landesrat Arnold Schuler zeigt sich zufrieden nach dem Gipfeltreffen in Rom. Er und der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti trafen sich am heutigen Freitag in Rom mit Staatssekretär Claudio Barbaro und Vertretern der Umweltbehörde ISPRA. Ziel des Treffens: Das weiter Vorgehen in der Bärenproblematik abzustecken.„Es gab große Einigkeit darüber, dass man Problemtiere sofort entnehmen kann“, sagte Schuler nach dem Treffen zu STOL. Gesprochen wurde erstmals aber auch über eine Regulierung des Tierbestandes, also über eine Verkleinerung der Bären-Population.Wie bekannt, gibt es im Trentino derzeit über 100 Bären. „Das sind viel zu viel“, sagt Schuler zu STOL. Es brauche eine Regulierung. Darüber war man sich am heutigen Freitag einig. „Das hat auch die ISPRA eingesehen.“Was heißt das konkret: Nun werde eine Bestandsaufnahme gemacht und dann entschieden, wie hoch die Bären-Population im Trentino sein soll. „So wie es ausschaut, bevorzugt die ISPRA eine Umsiedelung der Bären.“Wie viele Bären umgesiedelt werden sollen und wohin, darüber sei noch nicht entschieden worden. „Positiv ist aber, dass es vonseiten der ISPRA endlich ein Einlenken gibt und ein Einsehen, dass das Zusammenleben mit den Großraubtieren in dieser Form für uns in Südtirol und im Trentino so nicht mehr möglich ist“, so Schuler.Sollte eine Umsiedelung aber nicht den gewünschten Erfolg bringen, so Schuler, „dann fordern wir Südtiroler und das Trentino einen Plan B“. Der da wäre: Die Entnahme der Bären.Wie geht es nun weiter? Nun wird ein weiteres internes Treffen der ISPRA mit den Behörden erfolgen, bei dem man die technischen Voraussetzungen einer Verkleinerung der Bären-Population bespricht. „Danach“, so Schuler, „muss der Managementplan umgeschrieben werden“. All dies sollte innerhalb von 2 Wochen passieren.Eine sofortige Entnahme von Problemtieren und die Verkleinerung der Population in Südtirol und im Trentino fordert Schuler auch bei den Wölfen. „Das habe ich heute in Rom auch so angebracht.“