Problemgemeinden: Lockdown ab Samstag

Hier wurde beschlossen, in diesen Gemeinden zusätzlich eine zeitlich auf 14 Tage befristete Regelung erlassen.Im Wesentlichen soll sie festlegen, dass auch alle Gastronomiebetriebe geschlossen halten müssen, der Kindergarten sowie der Schulunterricht ausgesetzt bleiben und das Gemeindegebiet nur mehr unter bestimmten Voraussetzungen verlassen werden darf.Anders als zunächst berichtet, greifen auch diese Maßnahmen ab Samstag – nicht ab Freitag.Landeshauptmann Arno Kompatscher will am morgigen Freitag die Verordnung unterzeichnen.

lpa