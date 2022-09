Prodi: „Wenn wir Orban folgen, wird Europa uns an den Rand drängen“

Meloni hatte in den vergangenen Tagen den rechtsnationalen ungarischen Regierungschef Viktor Orban wiederholt verteidigt und als „Gentleman“ bezeichnet.„Orban verstößt gegen die Grundpfeiler der europäischen Regeln, die von allen Ländern unterzeichnet wurden, wie Pressefreiheit, den Umgang mit Minderheiten und Justiz. Dass Meloni die Gefahr eines in Europa marginalisierten Italiens nicht sieht, ist besorgniserregend“, so Prodi in einem Interview mit der römischen Tageszeitung „La Repubblica“ (Montagsausgabe).„Niemand bezweifelt, dass die Wahlen in Ungarn fair waren. Als der Rechtsextremist Jörg Haider in Österreich gewann, war ich Präsident der Europäischen Kommission. (Der ehemalige französische Präsident Jacques) Chirac rief mich an, und nach ihm andere Staats- und Regierungschefs, und bat mich, für die Institution, der ich vorstand, zu intervenieren. Ich war strikt dagegen. Man sanktioniert kein Wahlergebnis, man sanktioniert ein Verhalten“, kritisierte der damalige EU-Kommissionspräsident die im Jahr 2000 gegen Österreich verhängten EU-Sanktionen wegen der Regierungsbeteiligung der FPÖ.Der ehemalige italienische Premier lobte die Worte des scheidenden Regierungschefs Mario Draghi. „Er hat sich sehr deutlich dazu geäußert, dass Italien seine Rolle in Europa nicht verlieren darf und seine Partner sorgfältig auswählen muss“, sagte Prodi. Der ehemalige Mitte-Links-Politiker vermutet Meinungsverschiedenheiten innerhalb des Mitte-Rechtsblocks. „Man wird sehen, ob schwierige Kompromisse über lebenswichtige Themen wie die Beziehungen zu Europa genügen werden, um die Koalition zusammenzuhalten“, so Prodi.