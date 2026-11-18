Die meisten Festnahmen gab es demnach am 17. Oktober, als sich Sicherheitskräfte und Demonstranten Straßenschlachten lieferten und landesweit mehr als 2.500 Geschäfte beschädigt oder geplündert wurden.<BR \/><BR \/>An den folgenden Wochenenden nahmen sowohl die Zahl der Demonstrierenden als auch die der Gewalttaten ab. Am vergangenen Samstag meldete das Innenministerium noch 146.000 Teilnehmer an Demonstrationen, Anfang November waren es nach Behördenangaben 575.000 gewesen. Die Zahlen der Gewerkschaften liegen jeweils deutlich darüber.<BR \/><BR \/>Die Zahlen umfassen lediglich die Demonstrationen gegen die hohen Lebenshaltungskosten, zu denen in erster Linie Gewerkschaften und die Gelbwestenbewegung aufgerufen hatten. Bei den Schulprotesten, die bereits Mitte September begonnen hatten, waren innerhalb eines Monats knapp 8.000 Menschen festgenommen worden, unter ihnen gut 6.700 Minderjährige.<BR \/><BR \/>Die französischen Sicherheitskräfte stehen wegen ihres harten Vorgehens gegen Demonstrierende in der Kritik. Allein am 17. Oktober setzten die Sicherheitskräfte nach Angaben des Innenministeriums rund 22.000 Tränengasgranaten ein.