Proteste in Italien für Freilassung von inhaftiertem Anarchisten

Eine kleine Gruppe von Demonstranten versuchte in Rom, die von den Sicherheitskräften errichtete Absperrung zu durchbrechen, wurde jedoch von den Polizisten zurückgedrängt, berichteten italienische Medien. Die Demonstranten warfen Flaschen und Rauchbomben. Ein Polizist wurde leicht verletzt, ein Demonstrant wurde festgenommen.Cospito ist wegen eines Bombenanschlags auf eine Polizeiakademie 2006 und Schüssen auf einen Manager 2012 in einem Gefängnis auf Sardinien inhaftiert. Weil ihn der Staat als gefährlichen Terroristen einstuft, gelten für ihn die härtesten Haftbedingungen, die normalerweise für Top-Mafiosi vorgesehen sind. Seit rund 100 Tagen ist er deswegen im Hungerstreik. Anarchisten in ganz Europa fordern Cospitos Freilassung.Weitere anarchistische Protestaktionen für Cospito werden in Italien und im Ausland befürchtet. In Berlin und Barcelona sind italienische Diplomaten zum Opfer von Vandalismus geworden. Unbekannte zündeten am Freitagabend das Auto eines Botschaftsangestellten in Berlin an, wie Italiens Außenministerium am Samstag mitteilte. Die Berliner Polizei bestätigte den Vorfall auf Anfrage. Demnach habe in Berlin-Schöneberg Freitagfrüh das Diplomatenauto eines Mitarbeiters der italienischen Botschaft gebrannt, sagte eine Sprecherin. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.In Barcelona wurden beim italienischen Generalkonsulat Fensterscheiben eingeschlagen und eine Wand im Eingangsbereich verunstaltet, wie es vom italienischen Außenministerium hieß. Auch dort kamen keine Menschen zu Schaden. Die Schmierereien deuten auf Anarchisten als Täter hin.Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sagte in einer Mitteilung, ihre Regierung „verfolgt besorgt und aufmerksam diese neuen Fälle von Gewalt gegen unsere Beamten und diplomatischen Vertretungen“. Außenminister Antonio Tajani ließ prüfen, ob Italiens diplomatische Vertretungen und Angestellte künftig besser geschützt werden müssen.