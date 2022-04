Prozess gegen mutmaßliche Komplizen der Paris-Attentäter

Es waren die erschütterndsten Anschläge in der Geschichte Frankreichs: Islamistische Terrorkommandos töteten im November 2015 in Paris 130 Menschen und verletzten viele weitere. Nun müssen sich in Belgien mutmaßliche Komplizen der Attentäter vor Gericht verantworten. Ihnen drohen mehrjährige Haftstrafen. Die Anschläge waren zu einem großen Teil in Belgien vorbereitet worden, wo die Angreifer mehrere Verstecke hatten. Vor Gericht stehen ab Dienstag in Brüssel 14 Verdächtige.