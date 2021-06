Prozessauftakt gegen Aktivisten in Hongkong

In Hongkong hat am Mittwoch der Prozess gegen den ersten unter dem umstrittenen Sicherheitsgesetz angeklagten Aktivisten Tong Ying-kit begonnen. Tong muss sich wegen Terrorismus und Anstiftung zu Protesten sowie in einem weiteren Verfahren wegen gefährlichen Fahrens und schwerer Körperverletzung verantworten. Ihm wird vorgeworfen, während einer Kundgebung mit einem Motorrad einen Polizisten umgefahren zu haben. Tong plädierte in allen Anklagepunkten auf „nicht schuldig“.