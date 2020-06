Prozessauftakt im Mordfall Lübcke

Als mutmaßlicher Haupttäter ist der 46 Jahre alte Stephan E. angeklagt. Er soll den CDU-Politiker Lübcke in der Nacht vom 1. auf den 2. Juni 2019 auf der Terrasse von dessen Wohnhaus in Nordhessen mit einem Kopfschuss getötet haben. Mit auf der Anklagebank sitzt der 44 Jahre alte Markus H. wegen Beihilfe zum Mord. Die Ermittler gehen von einem rechtsextremistischen Motiv für die Tat aus.Der Mord an Walter Lübcke hatte bundesweit großes Entsetzen ausgelöst. Stephan E. wird außerdem vorgeworfen, am 6. Januar 2016 im nordhessischen Lohfelden einen Flüchtling aus dem Irak niedergestochen und schwer verletzt zu haben.

dpa