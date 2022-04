Publikation zu rechtlichem Rahmen des Energiebonus

Auf über 170 Seiten haben Horand Maier und Johanna Ebner vom Verwaltungsamt für Raum und Landschaft der Landesabteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung den so genannten Energiebonus unter dem urbanistischen Aspekt vertieft.Zur Erinnerung: Mit Energiebonus ist die Strategie des Landes Südtirol gemeint, Energieeinsparung mit zusätzlich verwirklichbarem Bauvolumen – dem sogenannten Energiebonus – zu entgelten. Ziel ist es, damit den Pro-Kopf-Energieverbrauch in Südtirol durch Optimierung des Baubestandes kontinuierlich zu senken.Die umfassende Publikation „Energiebonus – Rechtlicher Rahmen“ mit Stand 15. März 2022 ist nun in der Reihe „Raum und Landschaft“ erschienen und richtet sich an ein interessiertes Fachpublikum. Systematisch sind darin die Entwicklung und Abfolge der Gesetzesbestimmungen und Richtlinienbeschlüsse der Landesregierung zum Energiebonus und die zwischenzeitlich ergangene Rechtsprechung erfasst. Auch die wesentlichen Neuerungen des „Energiebonus 2022-2026“ werden im Detail erläutert.„Das ergibt“, erklärt die zuständige Landesrätin Maria Hochgruber Kuenzer, „nicht nur eine wertvolle Grundlage für die Auslegung der Bestimmungen zum Energiebonus, sondern die Publikation erweist sich auch als Erfahrungsbericht für zukünftige Normsetzung und -anwendung in diesem Bereich.“Den Leitern der Servicestellen für Bau- und Landschaftsangelegenheiten der Gemeinden Südtirols wird ein gedrucktes Exemplar zur Verfügung gestellt. Wer darüber hinaus Interesse an einer gedruckten Ausgabe hat, kann sich eine solche, solange Exemplare vorrätig sind, im Foyer des Landhauses 11 in der Rittnerstraße 4 in Bozen abholen. Die Publikation kann weiters in digitaler Fassung auf den Webseiten des Landes zum Thema Raum und Landschaft eingesehen und heruntergeladen werden.