Puigdemont verlässt Sardinien und reist nach Brüssel

Der frühere katalanische Regierungschef Carles Puigdemont hat nach seiner kurzzeitigen Festsetzung am Sonntagabend die italienische Insel Sardinien verlassen. Der Politiker reiste nach Brüssel, wo er an einer Ausschuss-Sitzung im EU-Parlament teilnehmen wird. Puigdemont kündigte aber an, Ende der Woche nach Sardinien zurückzukehren. Ein Gericht in Sassari will am 4. Oktober über einen Auslieferungsantrag Spaniens entscheiden.