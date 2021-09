Puigdemont will nach Belgien zurückkehren

Der am Donnerstag in Italien festgenommene und ein Tag später freigekommene Carles Puigdemont will am Montag nach Belgien zurückgelangen.„Ich werde weiter reisen, es waren schwierige Stunden, aber man wird mich nicht bremsen können. Der Kampf für die Freiheit geht weiter und wird weitergehen“, so Puigdemont am heutigen Samstagabend bei einer Pressekonferenz in Alghero auf Sardinien.„Wir wollen ein Europa, in dem die Meinungsfreiheit und das Recht auf Selbstbestimmung Eckpfeiler sind. In weniger als 24 Stunden hat das Gericht in Sassari bestätigt, dass wir Recht haben und dass Spanien im Unrecht ist, da es die politischen Rechte nicht respektiert“, so der ehemalige katalanische Regionalpräsident.Puigdemont werde bei der am 4. Oktober geplanten Anhörung vor dem Berufungsgericht in Sassari auf Sardinien anwesend sein, das über den Antrag auf seine Auslieferung an Spanien zu entscheiden hat, versicherte sein Anwalt Gonzalo Boye gegenüber der katalanischen Zeitung „La Vanguardia“. „Das Risiko ist gleich null“, fügte Boye hinzu.„Wir werden als freie Bürger einer Republik nach Alghero zurückkehren, in einem demokratischeren Europa, das in den Grundrechten stärker geeint ist“, so Puigdemont, bei einem Treffen mit dem Bürgermeister von Alghero, Mario Conoci. Puigdemont dankte für die Solidarität, die er auf Sardinien erhalten habe.

apa