Pussy-Riot-Aktivisten bei Scorpions-Konzert festgenommen

Auf Twitter veröffentlichte er Videoaufnahmen, die zeigen, wie zwei Polizisten sich weigern, sich wie gesetzlich vorgeschrieben auszuweisen.





Сотрудники Центра Э вместе с 2 оперативным полком принеслись толпой по коридорам ВТБ Арены задерживать меня и Нику перед концертом Scorpions, на который мы пришли по приглашению фронтмена группы. Ад как он есть! pic.twitter.com/tdB6zmqUMM — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) November 5, 2019

Die Gruppe Pussy Riot ist für ihre teilweise spektakulären Protestaktionen für Demokratie und Meinungsfreiheit bekannt. Wersilow und Nikulschina sowie 2 weitere Pussy-Riot-Mitglieder waren im vergangenen Jahr zu einer kurzen Gefängnisstrafe verurteilt worden, nachdem sie beim Finale der Fußball-WM in Moskau aufs Spielfeld gerannt waren, um gegen die Unterdrückung politisch Andersdenkender in Russland zu protestieren.Die Scorpions traten am Dienstagabend zum 30. Jahrestag ihres letzten Moskau-Konzerts erneut in der russischen Hauptstadt auf.

apa