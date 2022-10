Putin: Annexion ukrainischer Gebiete abgeschlossen – EU: Weitere Sanktionen

Die ukrainischen Gebiete Cherson, Saporischschja, Luhansk und Donezk stehen damit offiziell unter dem Schutz Russlands. Moskau kontrolliert aktuell allerdings nur Teile dieser Gebiete im Süden und Osten der Ukraine. Die Ukraine meldete dort zuletzt immer wieder Geländegewinne. Erst am Mittwoch hatte die ukrainische Armee nach eigenen Angaben weitere Ortschaften in der Südukraine den russischen Truppen entrissen.Putin zeigt sich am Mittwochnachmittag trotz der militärischen Rückschläge in den 4 Regionen zuversichtlich. Man erwarte, dass die Lage sich bald stabilisieren werde, sagte er im russischen Fernsehen. Er fügt hinzu, Russland hege trotz der aktuellen Situation großen Respekt gegenüber der ukrainischen Bevölkerung.Trotz militärischer Rückschläge will Russland die Annexion weiterverfolgen. „Sie werden für immer zu Russland gehören“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow der russischen Nachrichtenagentur TASS zufolge am Mittwoch.Der österreichische Osteuropa-Experte Gerhard Mangott sprach vergangene Woche von einer „eigenartigen, ermüdenden und beunruhigenden“ Rede von Wladimir Putin, die er im Zuge der Annexion gehalten hat ( Mehr dazu lesen Sie hier ).Bestimmte Gebiete müssten noch eingenommen werden, meinte Peskow mit Blick auf die Gegenoffensive des Nachbarlandes. „Wir werden uns mit der Bevölkerung beraten, die mit Russland leben möchte.“ Zur Größe der annektierten Gebiete sagte Peskow, es gehe momentan um die zum Zeitpunkt der Aufnahme der Regionen in die Russische Föderation gültigen Grenzen.Putin hatte am Freitag mit den von Moskau eingesetzten Besatzern die international nicht anerkannten Verträge über den Beitritt unterzeichnet. Zusammen mit der bereits 2014 einverleibten Schwarzmeer-Halbinsel Krim kontrolliert Russland damit nun 7 Monate nach Beginn seines Angriffskriegs mehr als 16 Prozent des ukrainischen Staatsgebiets. Mit der Annexion will sich die Vollversammlung der Vereinten Nationen am kommenden Montag in einer Dringlichkeitssitzung beschäftigen.Angesichts der ukrainischen Erfolge warnte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell vor einem Atomwaffeneinsatz Russlands. Der Krieg sei in eine neue Phase eingetreten, in der eine Nuklearmacht Rückschritte mache und Drohungen im Raum stünden, dass auch Kernwaffen eingesetzt würden, sagte der EU-Chefdiplomat. Davor dürfe man nicht die Augen verschließen.Die EU-Staaten brachten ein achtes Paket mit Sanktionen gegen Russland auf den Weg. Die ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten billigten unter anderem rechtliche Voraussetzungen für einen von den G7-Staaten unterstützten Preisdeckel für Ölimporte aus Russland. Das bestätigten Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. Die Einigung muss noch im schriftlichen Verfahren von den Hauptstädten bestätigt werden. Dies sollte bis Donnerstagvormittag geschehen.