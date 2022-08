Putin führt Titel „Heldenmutter“ wieder ein – Auszeichnung für mindestens 10 Kinder

Putin unterzeichnete am Montag ein Dekret zur Wiedereinführung dieses Titels, der erstmals 1944 vom sowjetischen Diktator Josef Stalin nach massiven Bevölkerungsverlusten während des Zweiten Weltkriegs eingeführt worden war. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991 wurde der Titel nicht mehr vergeben.Anspruchsberechtigte Mütter erhalten laut Putins Dekret eine einmalige Zahlung von einer Million Rubel (umgerechnet 16.000 Dollar), sobald ihr 10. lebendes Kind ein Jahr alt wird.Sie haben weiterhin Anspruch, wenn ein Kind bei der Armee oder bei einem Terroranschlag stirbt.Auf diese Weise will Putin die demografische Krise in Russland bewältigen, dessen Bevölkerung seit Jahrzehnten schrumpft und Anfang 2022 bei 145,1 Millionen registrierten Einwohnern liegt – ein Rückgang um etwa 400.000 Menschen.Alle Berichte zum Krieg in der Ukraine lesen Sie hier.