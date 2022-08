„Putin gibt seine Kriegsziele nicht auf“

Zum Auslaufen des ersten Getreide-Schiffs aus dem Hafen von Odessa meint die Londoner Tageszeitung „Times“ am Dienstag: „Putin erlaubt, dass ein Rinnsal von Weizen und Mais die ukrainischen Häfen verlässt und setzt dabei zynisch darauf, dass er als Retter des globalen Südens angesehen wird.“Zugleich rechne er damit, dass die Sanktionen gegen russische Düngemittelausfuhren gelockert werden und dass die Ukraine gezwungen sein werde, ihr Netz von Seeminen an ihrer Küste offenzulegen, die Russland von Angriffen mit Amphibienfahrzeugen abschrecken sollen, so die „Times“.„Die Türkei profitiert davon, dass sie sich als diplomatischer Vermittler und einflussreicher Staat am Schwarzen Meer präsentiert. Die Ukraine kann den Zusammenbruch ihres Agrarsektors verhindern, Einnahmen erzielen und westliche Unterstützung gewinnen, falls Russland versuchen sollte, die Kontrolle über die Häfen zu übernehmen. Großbritannien hat diese von den jeweiligen Interessen geleitete Diplomatie unterstützt.“„ Aber“, so schreibt die „Times“ weiter, „es wäre leichtsinnig, darauf zu setzen, dass Putin nun seine Kriegsziele überdenkt“.Alle Berichte über den Krieg in der Ukraine lesen Sie hier.