Putin sagte, Russland habe sich stets strikt an seine Verpflichtungen aus dem Umfassenden Atomteststoppvertrag gehalten. Sollten die USA oder eine andere Atommacht jedoch eine solche Waffe testen, werde Russland dies ebenfalls tun. Er habe seine Ministerien und Geheimdienste angewiesen, Informationen zu sammeln und „abgestimmte Vorschläge für den möglichen Beginn der Arbeit an der Vorbereitung von Atomwaffentests“ auszuarbeiten, sagte Putin.<BR \/><BR \/>Verteidigungsminister Andrej Beloussow sagte zu Putin, angesichts der jüngsten Äußerungen und Handlungen der USA sei es „ratsam, sich unverzüglich auf umfassende Atomtests vorzubereiten“. Russlands arktisches Testgelände auf Nowaja Semlja könne solche Tests kurzfristig aufnehmen, fügte er hinzu. Die USA testeten zuletzt 1992, China und Frankreich 1996 und die Sowjetunion 1990. Das postsowjetische Russland, das das sowjetische Atomwaffenarsenal geerbt hat, hat noch nie einen Atomwaffentest vorgenommen.