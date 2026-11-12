Über die Lage in Kostjantyniwka, das die russische Armee nach eigenen Angaben im Juli eroberte, sagte Putin, dort seien „noch rund 400 bis 500 Zivilisten“. Putin erklärte, dass die Ukraine davon ausgehe, Kostjantyniwka zu kontrollieren. Er selbst sehe die Stadt in der Nähe von Kramatorsk unter russischer Kontrolle, betonte er. Hunderte Menschen könnten bei einer neuen gemeinsamen Aktion Kiews und Moskaus gerettet werden, meinte er. Dazu sollen - wie Ende Oktober in Oleschky - auch internationale Medienvertreter, darunter aus den USA, eingeladen werden, um sich ein Bild von der Lage zu machen.<BR \/><BR \/>Bezüglich der Gebietsfragen gebe es für Russland nur eine mögliche Grenzlinie zur Ukraine, und das sei die offizielle russische Außengrenze, so Putin. Diese Grenze umfasst nach Putins Verständnis auch ukrainische Gebiete, die Russland annektiert hat. Neben der schon 2014 annektierten Halbinsel Krim hat Moskau 2022 auch die ukrainischen Verwaltungsgebiete Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson zu russischem Staatsgebiet erklärt. Militärisch sind die vier Gebiete aber zum Teil unter ukrainischer Kontrolle. Russland verlangt vor allem einen Abzug der ukrainischen Truppen aus Donezk und Luhansk, dem sogenannten Donbass, den Putin in fast fünf Jahren Krieg nicht erobern konnte. Die Ukraine lehnt Gebietsabtretungen kategorisch ab.<BR \/><BR \/>Die Reise der beiden Gesandten folgte auf zweitägige Verhandlungen zwischen der Ukraine, Russland und den USA in Abu Dhabi, die am Mittwoch zu Ende gingen. Zuvor hieß es von Seiten Kushners, dass es im Gespräch mit Putin um eine „eine Bestandsaufnahme“ sowie die Frage gehen soll, ob man die Europäer in das Verhandlungsformat einbinden könne. Für Witkoff ist es bereits der vierte Besuch Moskaus in diesem Jahr. Putin trifft er sogar schon zum zehnten Mal.<BR \/><BR \/>Nach dem Kreml-Besuch geht es für Kushner und Witkoff weiter nach Dublin. In der irischen Hauptstadt wollen sie sich mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen. Vorgesehen sei, „ihn zu briefen und einige der Ideen, die wir vorgebracht haben, zu vertiefen“. Selenskyj bestätigte ein für Donnerstag geplantes Treffen. In Dublin wird Selenskyj außerdem bei einem Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) erwartet. Die EPG wurde als Reaktion auf die russische Invasion der Ukraine gegründet. Im Anschluss findet am Freitag ein Gipfel der 27 EU-Staats- und -Regierungschefs statt.<BR \/><BR \/>Als einziges Ergebnis vereinbarten Moskau und Kiew bei dem Treffen in den Vereinigten Arabischen Emiraten einen weiteren Austausch von Gefangenen. Der ukrainische Unterhändler David Arachamija zeigte sich optimistisch und sprach von Fortschritten. Er halte eine „Lösung vor dem neuen Jahr“ für möglich. Dagegen bekräftigte der Moskauer Delegationsleiter Wladimir Medinski die unnachgiebige russische Haltung. Russland werde erst zufrieden sein, „wenn wir gesiegt und einen Friedensvertrag zu unseren Bedingungen unterschrieben haben“, sagte der Ex-Kulturminister dem russischen Staatsfernsehen. In der Nacht auf Donnerstag gab es in der Ukraine erneut russische Luftangriffe, die Hauptstadt Kiew etwa wurde wieder mit ballistischen Raketen angegriffen.<BR \/><BR \/>Moskau hat sich bisher gegen eine Beteiligung der Europäer gesperrt. Zuletzt zeigte es sich offener, weil es Friedensverhandlungen um Gespräche über eine neue Sicherheitsordnung für Europa erweitern will. Medinski nannte die bisherige Sicherheitsarchitektur einen kranken Organismus. „Diese Eiterbeule ist in der Ukraine geplatzt.“<BR \/><BR \/>Selenskyj war bereits Mittwochabend in Irland angekommen. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem irischen Regierungschef Micheal Martin in Dublin sagte er, dass er noch vor Ende des Jahres die Chance für einen Durchbruch bei den Friedensgesprächen sehe. „Heute gibt es tatsächlich diese Möglichkeit, dieses Zeitfenster, in dem all jene Beteiligten, die jetzt am Verhandlungsprozess teilnehmen, aufrichtig ein Ergebnis noch vor 2027 erreichen wollen“, erklärte Selenskyj.<BR \/><BR \/>NATO-Generalsekretär Mark Rutte wertete die Verhandlungen in Abu Dhabi als Zeichen der Geschlossenheit zwischen den USA, Europa und der Ukraine. „Ich stand in Kontakt mit dem NATO-Team, das sich in den vergangenen Tagen in Abu Dhabi aufgehalten hat, und nach dem, was ich von ihnen höre, liegen die USA, Europa und die Ukraine völlig auf einer Linie und stehen geschlossen zusammen“, sagte Rutte laut der norwegischen Nachrichtenagentur NTB in Oslo. Nun liege es an Russland, Kompromissbereitschaft zu zeigen, erläuterte er.