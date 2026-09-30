In der <a href="https:\/\/abo.athesiamedien.com\/epaper\/publications\/12-sonntagsblatt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">aktuellen <\/a>Ausgabe des „Katholischen Sonntagsblatts“ schreibt „Zeit“-Journalist Ulrich Ladurner über den russischen Präsidenten Wladimir Putin:<BR \/><BR \/>„In der Tat ist ein Einmarsch russischer Truppen in Europa sehr unwahrscheinlich. Die Armee hat nicht die Kraft, Europa militärisch zu unterwerfen, jedenfalls solange sie in der Ukraine gebunden ist. Selbst für den Fall der Unterwerfung der Ukraine durch Russland wäre es unwahrscheinlich, dass russische Soldaten durch Warschau, Berlin oder Paris marschieren. <BR \/><BR \/>Aber darum geht es auch nicht. Putins Russland ist nicht gefährlich, weil die russische Armee Europa erobern kann. Das will Putin nicht, das braucht er nicht. Es geht ihm darum, sich in eine Position zu bringen, von der aus er Europas Schicksal bestimmen kann.“ <BR \/><BR \/>Lesen Sie mehr dazu im „Katholischen Sonntagsblatt“.