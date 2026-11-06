Der Bau dieser Pipeline würde es ermöglichen, „den Gasmangel auf dem Binnenmarkt im Iran zu beheben“, sagte Rezaei den Angaben zufolge vor Journalisten. Außerdem könne so das „Durchleiten von russischem Gas in die Nachbarländer“ gewährleistet werden.<BR \/><BR \/>Die Islamische Republik leidet infolge des von den USA und Israel Ende Februar begonnenen Iran-Kriegs unter einem verstärkten Erdgasmangel. Nach Angaben aus Teheran wurden Gasanlagen vor allem im Süden des Landes von US-Angriffen getroffen, Raffinerien fielen aus. Ende Oktober riefen die Behörden die Menschen im Iran zu Einsparungen beim Gasverbrauch auf.<BR \/><BR \/>Rezaei sagte den Angaben zufolge weiter, Putin habe bei dem Treffen mit Blick auf die Golfregion „die Notwendigkeit regionaler Sicherheitsmechanismen“ und „die Unzulässigkeit jeglicher Einmischung von äußeren Kräften“ betont. Anfang Oktober hatte Putin seinem iranischen Kollegen Masoud Pezeshkian laut Medienberichten zugesichert, „alles“ zu tun, um zu einem Ende des Krieges in der Golfregion beizutragen.