Putin-Unterstützer warnen den Westen vor vollwertigen Krieg

Der ehemalige russische Präsident und Putin-Unterstützer Dmitri Medwedew meinte etwa: „Das Eindringen in russisches Territorium ist ein Verbrechen, das es erlaubt, alle Kräfte der Selbstverteidigung einzusetzen."Die Chefredakteurin des russischen Fernsehsenders RT, Margarita Simonjan, schrieb: „Heute ein Referendum, morgen die Anerkennung als Teil der Russischen Föderation, übermorgen werden die Angriffe auf russisches Territorium zu einem vollwertigen Krieg zwischen der Ukraine und der NATO und Russland, in dem Russland nicht mehr die Hände gebunden sind."