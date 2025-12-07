Die Gruppe von Militärs bezeichnete sich selbst als „Militärkomitee für die Neugründung (CMR)“. Dieses sei „am Sonntag zusammengetreten und hat Folgendes beschlossen: Herr Patrice Talon wird seines Amtes als Präsident der Republik enthoben.“ Die französische Botschaft in dem westafrikanischen Land teilte im Onlinedienst X mit, dass Berichten zufolge nahe des Amtssitzes des Staatschefs Schüsse zu hören gewesen seien.<BR \/><BR \/>Aus Präsidentenkreisen hieß es, bei den rebellierenden Militärs handle es sich „um eine kleine Gruppe von Menschen, die nur Zugang zum Fernsehen haben“. Die regulären Streitkräfte seien dabei, die „Kontrolle zurückzugewinnen“. Weiter hieß es: „Die Stadt und das Land sind vollkommen sicher. Auch der Präsident und seine Familie sind sicher.“<BR \/><BR \/>Erst im vergangenen Monat hatte in Guinea-Bissau das Militär die Macht übernommen. Es war der neunte Putsch in West- und Zentralafrika seit 2020. Der Putschversuch in Benin erfolgt vor der für April geplanten Präsidentschaftswahl. Der seit 2016 regierende Präsident Patrice Talon hatte angekündigt, nach zwei Amtszeiten abzutreten. Die Regierungskoalition hatte Finanzminister Romuald Wadagni als Kandidaten für seine Nachfolge nominiert.