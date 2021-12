Quarantäne: Das gilt derzeit für Positive und ihre Kontaktpersonen

Die Regierung in Rom erwägt, die Quarantäne für Geimpfte, die mit einem Corona-Positiven Kontakt hatten, zu verkürzen (wir haben berichtet) . „Bisher gilt, dass der ungeimpfte Positive und die ungeimpften engen Kontaktpersonen eines positiv Getesteten für 10 Tage in Quarantäne müssen“, erklärt Markus Rauch vom Covid-Bürgertelefon. „Am zehnten Tag müssen sie einen PCR-Test machen. Der geimpfte Positive bzw. die geimpfte Kontaktperson muss 7 Tage in Quarantäne und macht den Test am siebten Tag. Spätestens 2 Tage später ist man frei, wenn das Ergebnis negativ ist.“ Die Faustregel sei also 10 plus 2 Tage Quarantäne für Ungeimpfte, 7 plus 2 für Geimpfte. „Spätestens am 21. Tag ist man normalerweise frei.“Für Personen, die Covid-Symptome haben oder bei denen ein Antigentest positiv ausgefallen ist, gilt die Quarantäne-Pflicht. „Seit 2. Dezember genügt der Antigentest. Es wird kein PCR-Test mehr zur Bestätigung durchgeführt“, erklärt Markus Rauch. „Der Sanitätsbetrieb kontaktiert alle, die in engem Kontakt mit einem Positiven waren: Auch für sie gilt die Quarantäne.“ Diese wird nach den oben genannten Fristen mit einem PCR-Test beendet.Als enge Kontakte gelten grundsätzlich jene Personen, die in der selben Wohnung leben, und solche, die direkten ungeschützten Kontakt zu einem Infizierten hatten. „Wenn ich mit einer positiven Person länger in einem Raum war, bin ich der enge Kontakt. Meine Familienmitglieder hingegen nicht mehr“, sagt Markus Rauch und erklärt: „Der zuständige Arzt entscheidet das jedenfalls nach Rücksprache mit dem Positiven. Wenn ein Familienmitglied etwa nicht in der Wohnung war und keinen Kontakt zum Positiven hatte, wird es natürlich auch nicht unter Quarantäne gestellt.“In der Schule gilt: Bei 2 positiv Getesteten heißt es für alle, die weder geimpft noch genesen sind, ab in die Quarantäne. Bei 3 oder gar mehr Corona-Fällen in einer Klasse müssen alle Schüler in Quarantäne.Wer engen Kontakt mit einem Corona-Positiven hatte, muss dies seinem Hausarzt melden, damit der Sanitätsbetrieb die nötigen Maßnahmen einleiten kann.Nicht geimpfte Personen können nach 10 Tagen aus der Isolation entlassen werden, wenn der abschließende PCR-Test negativ ausfällt.Diejenigen, die den Impfzyklus abgeschlossen haben, können nach 7 Tagen mit einem negativen Ergebnis aus der Isolation entlassen werden.Freitesten geht nicht: Selbst wenn ein Test negativ ausfällt, muss man 7 bis 10 Tage Isolation absitzen, wenn eine solche verordnet worden ist.Nach Ende der Quarantäne kann man wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren. Der Hausarzt kann für die Dauer der Quarantäne eine Krankschreibung verordnen.

kn