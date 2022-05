Rabatt auf Benzin und Diesel, Tankgutscheine, Strombonus – Neues Dekret

Nachdem das Dekret bereits den Senat passierte, hat auch die Abgeordnetenkammer das „Anti rincari“-Dekret am Donnerstag genehmigt: mit 336 Ja- und 51-Nein-Stimmen.Der Rabatt auf den Diesel- und Benzinpreis um 30,5 Cent wird bis zum 8. Juli verlängert. Zudem können private Unternehmen ihren Mitarbeitern Tankgutscheine in Höhe von 200 Euro anbieten.Um den Kreis der Begünstigten auszuweiten, was den Strom- und Gasbonus anbelangt, wird die ISEE-Schwelle angehoben – von 8265 auf 12.000 Euro, wie die Wirtschaftszeitung.Das Dekret sieht zudem vor, dass die Möglichkeit der Ratenzahlung für Strom- und Gasrechnungen bis zum 30. Juni verlängert wird.