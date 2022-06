Rabatt auf Benzin und Dieselpreis soll auf 35 Cent angehoben werden

Bereits im März hat die italienische Regierung einen Rabatt auf die Verbrauchersteuer von Benzin und Diesel in Höhe von 30,5 Cent erlassen. Der Grund: die ausufernden Energiepreise und in die in der Folge in die Höhe schnellenden Treibstoffpreise. 2 Mal wurde dieser Rabatt verlängert – derzeit bis zum 8. Juli. Nun soll der Rabatt nicht nur verlängert, sondern auch angehoben werden.