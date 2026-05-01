Die italienische Regierung setzt den Tankrabatt für Diesel und Benzin fort. Für weitere drei Wochen bleibt die Maßnahme bestehen – es ist bereits die dritte Verlängerung seit dem Start Mitte März. <BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/es-wird-keinen-suedtiroler-tankrabatt-geben" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein Südtiroler Tankrabatt wäre möglich – es gibt ihn aber nicht: hier lesen Sie mehr dazu.<\/a><\/b><BR \/><BR \/>Ursprünglich war der Rabatt eingeführt worden, um den stark gestiegenen Treibstoffpreisen entgegenzuwirken. Dafür wurden die Verbrauchssteuern, die sogenannten Akzisen, gezielt gesenkt, um schnell für Preisnachlässe an den Zapfsäulen zu sorgen.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/steigende-spritpreise-so-laesst-sich-sparen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Steigende Spritpreise: So lässt sich sparen – lesen Sie hier mehr dazu.<\/a><\/b><BR \/><BR \/>Bereits Anfang April hatte die Regierung die Entlastung verlängert, nun folgt der nächste Schritt – allerdings mit einer wichtigen Änderung.<h3>\r\nNeuverteilung der Entlastung<\/h3>Der wesentliche Unterschied liegt in der Gewichtung: Für Diesel bleibt der Preisnachlass unverändert bei 20 Cent pro Liter. Bei Benzin hingegen wird der Rabatt deutlich zurückgefahren und beträgt künftig nur noch 5 Cent pro Liter. <BR \/><BR \/>Damit setzt die Regierung einen klaren Akzent. Hintergrund dürfte sein, dass insbesondere Transport, Logistik und weite Teile der Wirtschaft stärker von Dieselpreisen abhängig sind.