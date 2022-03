Europas Radiosender spielen morgen Musik für den Frieden – Südtirol dabei

„Give Peace A Chance“ entstand 1969 während eines sogenannten ,Bed Ins' von Yoko Ono und ihrem Ehemann und Beatles-Mitglied John Lennon in Montreal.Im Jahr 1969 demonstrierte das Ehepaar aus Hotelbetten in verschiedenen Ländern für den Frieden. Seit ihrer Hochzeit reisten sie und unternahmen etliche Friedensaktionen.„Give Peace A Chance“ ist zur Friedens-Hymne einer Generation geworden und wird jetzt als gemeinsames Zeichen der Unterstützung und Solidarität bei einer Vielzahl an Radiosendern am 4. März zur selben Zeit gespielt – und das in ganz Europa.Mit dabei sind Radiosender aller Formate und Größen, private wie öffentlich-rechtliche Sender.In Südtirol hat der Präsident der Südtiroler Radiosender im Handels- und Dienstleistungsverband (hds), Heiner Feuer, seinen Mitgliedern empfohlen die Aktion zu unterstützen und ist selbst mit seinen beiden Sendern „Südtirol 1“ und „Radio Tirol“ dabei.„Wir hoffen, dass alle mitmachen“, so Feuer, „damit möglichst viele die einfache, aber so wichtige Botschaft hören: „Gebt dem Frieden eine Chance! Daher laden wir alle ein, das Radio einzuschalten, laut zu drehen und am besten das Fenster zu öffnen, damit es alle mitbekommen.“

stol