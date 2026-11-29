„Wir wollen, dass noch mehr Menschen das Fahrrad ganz selbstverständlich im Alltag nutzen können – auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder in der Freizeit. Dafür brauchen wir sichere und durchgängige Radverbindungen. Gemeinsam mit den Gemeinden und Bezirksgemeinschaften arbeiten wir gezielt daran, Lücken im Radwegenetz zu schließen und die bestehende Infrastruktur dort zu verbessern, wo die Menschen sie täglich brauchen“, betont Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1390404_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der größte Teil der Förderung, rund 9,25 Millionen Euro, ist für neun Bau- und Ausbauvorhaben vorgesehen. Rund 2,91 Millionen Euro gehen an neun Projekte zur außerordentlichen Instandhaltung bestehender Radwege. Weitere rund 321.000 Euro stehen für die Planung von sieben Vorhaben zur Verfügung.<BR \/><BR \/>Den größten Einzelbeitrag erhält das Projekt „Klosterwald“ in St. Lorenzen: Rund 4,62 Millionen Euro sind dafür vorgesehen, den Radwegabschnitt auszubauen und zu verbessern. Bei Klausen Nord sollen fehlende Abschnitte gebaut werden. In Riffian ist die Sanierung der Geh- und Radwegbrücke „Lufer“ geplant.<BR \/><BR \/>Auch auf bestehenden Strecken sind Verbesserungen vorgesehen: Auf der Brenner-Radroute im Wipptal sollen neue Wegweiser die Orientierung erleichtern. Zwischen Terlan und Salurn stehen größere Arbeiten am Radweg an. In Bozen sind rund 350.000 Euro für Arbeiten am Radweg am Eisackufer vorgesehen.<BR \/><BR \/>Am Haidersee und in Prad am Stilfserjoch geht es zunächst um die Planung: Am See soll der bestehende Geh- und Radweg breiter werden, in der Prader Industriezone soll ein Radweg entstehen.