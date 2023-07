Rätselhafte Ablösung des Außenministers: Wo ist Qin Gang?

Das letzte Foto des nun abgelösten Top-Diplomaten ist einen Monat alt. Es zeigt ihn am 25. Juni lächelnd an der Seite des russischen Vizeaußenministers Andrej Rudenko in Peking. Seitdem fehlt von Qin Gang jede Spur, obwohl er eigentlich wichtigen Verpflichtungen hätte nachkommen müssen.Ist der Minister krank? Hat er eine außereheliche Affäre? Oder wird gegen ihn wegen Korruption ermittelt? Der Fall sorgte nicht nur bei immer mehr Chinesen für Irritationen, auch Vertreter anderer Staaten fragten sich, wie sie auf das Verschwinden reagieren sollen.Seit Dienstagabend ist nun zumindest klar, dass Qin Gang nicht mehr Außenminister ist. Dafür stimmte der Ständige Ausschuss des Volkskongresses in einer kurzfristig einberufenen Sitzung. Sein Vorgänger Wang Yi soll erneut das Amt übernehmen.Dass etwas nicht stimmte, bekam der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell Anfang Juli als einer der ersten zu spüren. Nur wenige Tage vor einem geplanten Treffen mit Qin Gang in Peking sagten die Chinesen plötzlich ab. Auch an einem Gipfeltreffen der Außenminister der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean nahm er nicht teil. Stattdessen reiste Chinas Spitzendiplomat Wang Yi an, der als Direktor der Zentralen Kommission für Auswärtige Angelegenheiten in der Machthierarchie noch über dem Außenminister steht. Künftig dürfte er nun eine Doppel-Funktion einnehmen.Wang Yi vertrat Qin Gang zuletzt bei einer ganzen Reihe von Terminen, so auch diese Woche bei einem Treffen der Brics-Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika in Johannesburg. Auf die Frage, warum Qin Gang nicht am Asean-Treffen teilgenommen habe, antwortete ein Sprecher des Pekinger Außenministeriums, dies sei aus „gesundheitlichen Gründen“ nicht möglich gewesen.Doch zugleich kursieren Spekulationen, Qin Gang sei wegen einer außerehelichen Affäre samt Baby aus dem Verkehr gezogen worden. Auf die unbewiesenen Gerüchte angesprochen, der Minister habe womöglich eine Affäre mit einer Journalistin des Hongkonger Fernsehsenders Phoenix, sagte eine Sprecherin des Pekinger Außenministeriums lediglich, sie habe „keine Informationen“ zu diesem Thema. Sie wiederholte jedoch nicht, dass Qin Gang krank sei. Man habe „keine Informationen“, hieß es seitdem routinemäßig im Außenministerium.Im Protokoll der täglichen Pressekonferenz, das jeden Abend auf der Website des Ministeriums veröffentlicht wird, waren die Fragen zu Qin Gang herausgestrichen. Diese Geheimniskrämerei stößt auch in China auf Kritik. Die Führung in Peking verfolge einen „Black-Box-Ansatz“, sagt Wu Qiang, ehemaliger Politikprofessor an der renommierten Tsinghua-Universität. Für ihn ist es bereits eine Tatsache, dass gegen den Außenminister ermittelt wird.„Jeder ist über etwas besorgt, kann es aber nicht öffentlich sagen“, schrieb Hu Xijin, ein sonst eher für nationalistische Töne bekannter Kommentator.