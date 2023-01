Raiffeisenverband-Direktor Zampieri besucht den Landeshauptmann

Genossenschaftswesen in Südtirol stark verankert

Zampieri leitet als Generaldirektor seit Jahresbeginn den Raiffeisenverband. Landeshauptmann Kompatscher unterstrich in seiner Funktion als Landesrat für Genossenschaftswesen die soziale und gesellschaftspolitische Bedeutung der Genossenschaften.„Das Genossenschaftswesen ist in Südtirol seit jeher stark verankert und wird zukünftig eine noch wichtigere Rolle in unserer Gesellschaft spielen. Unser gemeinsames Anliegen ist es daher, diese Organisationsformen fit für die Zukunft zu machen und neue Formen wie Bürgergenossenschaften und Energiegemeinschaften zu fördern“, hebt Kompatscher hervor.Im Jahr 2021 zählte Südtirol 890 Genossenschaften, 338 davon sind Mitglied im Raiffeisenverband. Dieser ist damit die größte Interessensvertretung der Genossenschaften in Südtirol.