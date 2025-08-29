Die Bürgermeister der 116 Südtiroler Gemeinden waren am Freitagvormittag dazu aufgerufen, einen neuen Präsidenten des Rats der Gemeinden zu wählen. <BR \/><BR \/>Die Abstimmung im Festsaal der Gemeinde Bozen fiel überraschend deutlich aus: 66 Stimmen gingen an den bisherigen Vize, Dominik Oberstaller, 41 hingegen an Amtsinhaber Andreas Schatzer. Dieser ist somit abgewählt und Oberstaller, Bürgermeister von Welsberg-Taisten, tritt seine Nachfolge an.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1206177_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Unmittelbar vor der Wahl hatten die beiden Bewerber den Bürgermeistern ihr Programm für die kommenden Jahre vorgestellt. Dies erfolgte unter Ausschluss der Öffentlichkeit.<BR \/><BR \/><i>STOL hält Sie auf dem Laufenden...<\/i><BR \/><BR \/> <a href="mailto:redation@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sie haben Fehler entdeckt? Geben Sie uns gerne Bescheid!<\/a>