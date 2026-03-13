Die Preiserhöhungen betreffen zahlreiche weit verbreitete Produkte und liegen im Durchschnitt bei 10 bis 12 Cent pro Packung. Für einige Marken steigt der Preis damit auf über 6,30 Euro für eine Packung mit 20 Zigaretten.<BR \/><BR \/>Es handelt sich bereits um die dritte Preisrunde innerhalb weniger Monate. Bereits zwischen Jänner und Februar 2026 waren die Preise vieler Marken und Formate angehoben worden.<h3>\r\nDiese Marken sind betroffen<\/h3>Von den neuen Preislisten sind auch einige der meistverkauften Zigaretten in Italien betroffen. Dazu zählen unter anderem: Marlboro (Red, Gold, Silver), Merit, Camel (Blue, Filters) und Philip Morris (Blue, Red).<h3>\r\nKlicken Sie auf das Dokument, um die Preiserhöhungen zu sehen:<\/h3><div class="img-inline inline-file"><hr><a target="_blank" href="https:\/\/s3-images.stol.it\/pdf\/2026\/03\/21-list-sigarette.pdf"><img class="uk-img-preserve" src="https:\/\/s3-images.stol.it\/pdf\/2026\/03\/21-list-sigarette.jpg" \/><\/a><br><a target="_blank" href="https:\/\/s3-images.stol.it\/pdf\/2026\/03\/21-list-sigarette.pdf" title="2.1-list sigarette"><span class="uk-icon" uk-icon="icon: cloud-download;"><\/span> 2.1-list sigarette <small>(pdf)<\/small><\/a><hr><\/div><BR \/><h3>\r\nWarum die Preise steigen<\/h3>Die Preiserhöhung ist Teil eines steuerlichen Anpassungsplans, der im Staatshaushalt beschlossen wurde. Dieser sieht eine schrittweise Anhebung der Tabaksteuern zwischen 2026 und 2028 vor.<BR \/><BR \/>Dabei wird vor allem der fixe Steueranteil erhöht. Ziel ist es, den Preisunterschied zwischen Premiumprodukten und günstigeren Marken zu verringern und das italienische Steuersystem stärker an europäische Vorgaben anzupassen.<BR \/><BR \/>Für regelmäßige Raucher kann sich der Effekt deutlich bemerkbar machen: Wer im Schnitt alle zwei Tage eine Packung konsumiert, könnte im Jahr mehr als 40 Euro zusätzlich ausgeben.