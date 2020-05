Razzia im Gesundheitsressort - Widmann: „Aktion unnötig und befremdlich“

Thomas Widmann weist im Gespräch mit STOL alle Vorwürfe von sich und zeigt sich schockiert über die Vorgehensweise:„Ich bin der Überzeugung, dass der Staatsanwalt bei gründlicher Recherche sofort hätte verstehen müssen, dass dieser Vorhaltung nichts zugrunde liegt. Vielmehr, dass es sich mittlerweile um eine Maßnahme mit europaweitem Vorzeigecharakter handelt. Man hätte somit vermeiden können, dass, zusätzlich zum bereits weitgehend blockierten Justizsystem auch noch die unter äußerstem Druck stehende Gesundheitsbehörde in ihrer Arbeit behindert wird. Das war, wie sich herausstellen wird, nicht notwendig.“„Befremdlich und für die Mitarbeiter des Assessorats geradezu erschreckend ist aber der Aufwand, mit dem die Ermittlung durchgeführt wird. Mehr als ein Dutzend, ein halbes Heer, sei angelaufen“, so der Landesrat.„Diese Erfahrung mit den staatlichen Behörden habe ich leider schon öfters machen müssen“, so Widmann weiter. „Kaum Hilfe, wenn man sie braucht, bürokratische Schwierigkeiten, wenn man schnelle Lösungen benötigt, und im Nachhinein wird man an den Pranger gestellt.“„Der Aufwand ist – wie sich bald zeigen wird – umsonst. Er wäre anderswo besser eingesetzt.“

